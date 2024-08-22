Muleka'nın yeni adresi Suudi Arabistan

Beşiktaş formasını giyen Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralık olarak transfer oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 80 maça çıkarken 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

