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Muleka'nın yeni adresi Suudi Arabistan

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Beşiktaş formasını giyen Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralık olarak transfer oldu

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Muleka'nın yeni adresi Suudi Arabistan
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur. Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 80 maça çıkarken 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
 
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