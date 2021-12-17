Muhammed Salah, Vardy’nin rekoruna ortak oldu

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Üst üste 15 maçta takımına gol katkısı yapan Salah, JamieVardy’nin rekoruna ortak oldu

Muhammed Salah başarılı oyunuyla büyülüyor. 29 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de son 15 maçta takımına gol katkısı yapmayı başardı. Mısırlı oyuncu, bu başarısıyla JamieVardy’nin rekoruna ortak oldu.

Muhammed Salah, bu sezon Premier Lig’de çıktığı 17 karşılaşmada 15 kez fileleri sarsıp, 11 de gol pası verdi. 29 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde de sahada olduğu 6 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu arada Liverpool da, Newcastle United karşılaşmasıyla yeni bir rekora imza attı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan JürgenKlopp'un öğrencileri, Premier Lig’de 2 bin gol barajını aşan ilk takım oldu.

Lider Manchester City'nin ardından 2'nci sırada yer alan Kırmızılılar'ın 40 puanı bulunuyor.

