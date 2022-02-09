Monterrey, Dünya Kulüpler Kupası'nda 5. oldu

FIFA Dünya Kulüpler Kupası 5'incilik karşılaşmasında Monterrey ile Al Jazira Abu Dhabi karşı karşıya geldi.
Al Nahyan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Meksika temsilcisi hızlı başladı. 4'üncü dakikada Zayed Sultan kendi kalesine attığı golle öne geçen Monterrey, 11'inci dakikada daha önce Eskişehirspor forması giyen RogelioFunes Mori'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. 25'inci dakikada sahneye çıkan CesarMontes, takımının 3'üncü golünü kaydetti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı: 3-0.
Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Al Jazira Abu Dhabi'deBruno attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Bruno'nun attığı golde asisti yapan isim ise daha önce Beşiktaş forması giyen AbdoulayDiaby oldu. Bruno'nun bu golü yeterli olmadı ve rakibini 3-1 mağlup eden Monterrey, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 5'inci sırada tamamladı.
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