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Modric 1 yıl daha Real Madrid'de

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Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı

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Modric 1 yıl daha Real Madrid'de
Real Madrid, Luka Modric’in sözleşmesini 30 Haziran 2023’e kadar uzattığını açıkladı.
10 sezondur Real Madrid forması giyen 36 yaşındaki Hırvat yıldız, eflatun-beyazlı forma ile 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 İspanya Süper Kupa, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Kupası kazanırken, 2018 yılında da Ballon D’or ödülüne layık görüldü
 
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