MLS tarihine geçti: 14 yaşında ilk maçına çıktı

MLS'te Philadelphia Union'ın New England'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada Cavan Sullivan ilk maçına çıktı. Philadelphia Union'ın 14 yaşındaki futbolcusu, lig tarihinde forma giyen en genç isim oldu.
Philadelphia Union, New England'ı konuk ettiği maçta farklı kazandı.
Rakibini 5-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılan Philadelphia Union'da golleri Tai Baribo (3), Jakob Glesnes ve Quinn Sullivan kaydetti.
CAVAN SULLIVAN'DAN REKOR
Mücadelenin 85. dakikasında ev sahibi Philadelphia Union'da Cavan Sullivan maçta hat-trick yapan Tai Baribo'nun yerine oyuna girdi.
14 yaşındaki Sullivan, böylece MLS tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu. Sullivan, "Bu sadece başlangıç. Önümde uzun bir yolculuk var. Önemli olan şey nerede başladığınız değil, nerede bitirdiğiniz." dedi.
Ligde bir önceki rekor Freddy Adu'ya aitti. Adu, MLS'teki ilk maçına 2004'te çıkmıştı.
MANCHESTER CITY'YE TRANSFER OLDU
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Cavan Sullivan'ın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.
İki takım arasındaki anlaşmaya göre Sullivan, 18 yaşında girdiğinde Manchester City'ye katılacak.
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