banner913
banner932
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
11 0
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
19 0
 
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
22 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
57 0
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
30 0
Sahillerde değişmeyen manzara
Sahillerde değişmeyen manzara
33 0
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
23 0
banner1032

MLS tarihine geçti: 14 yaşında ilk maçına çıktı

banner1020

banner974
MLS tarihine geçti: 14 yaşında ilk maçına çıktı
banner971
MLS'te Philadelphia Union'ın New England'ı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada Cavan Sullivan ilk maçına çıktı. Philadelphia Union'ın 14 yaşındaki futbolcusu, lig tarihinde forma giyen en genç isim oldu.
Philadelphia Union, New England'ı konuk ettiği maçta farklı kazandı.
Rakibini 5-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılan Philadelphia Union'da golleri Tai Baribo (3), Jakob Glesnes ve Quinn Sullivan kaydetti.
CAVAN SULLIVAN'DAN REKOR
Mücadelenin 85. dakikasında ev sahibi Philadelphia Union'da Cavan Sullivan maçta hat-trick yapan Tai Baribo'nun yerine oyuna girdi.
14 yaşındaki Sullivan, böylece MLS tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu. Sullivan, "Bu sadece başlangıç. Önümde uzun bir yolculuk var. Önemli olan şey nerede başladığınız değil, nerede bitirdiğiniz." dedi.
Ligde bir önceki rekor Freddy Adu'ya aitti. Adu, MLS'teki ilk maçına 2004'te çıkmıştı.
MANCHESTER CITY'YE TRANSFER OLDU
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Cavan Sullivan'ın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.
İki takım arasındaki anlaşmaya göre Sullivan, 18 yaşında girdiğinde Manchester City'ye katılacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.