Minikler Soykut’u andı

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi tarafından Levent Soykut anısına düzenlenen anı maçları oynandı.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi ve Dikmen Gelişim Akademisi arasında U 12, U 11 ve U 10 kategorilerinde düzenlenen anı maçlarının sonrasında Levent Soykut’un ailesi tarafından katılan takımlara ödülleri verildi.
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