Minikler Soykut’u andı

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi tarafından Levent Soykut anısına düzenlenen anı maçları oynandı.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi ve Dikmen Gelişim Akademisi arasında U 12, U 11 ve U 10 kategorilerinde düzenlenen anı maçlarının sonrasında Levent Soykut’un ailesi tarafından katılan takımlara ödülleri verildi.



