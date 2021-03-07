banner583
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
11 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
13 0
 
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
97 0
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
Sinema Tarihinin Unutulmaz Başyapıtları
37 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
517 0
Temsilcilerimize kesik
Temsilcilerimize kesik
131 0
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
105 0
banner529
banner570

Milan’dan kritik galibiyet

banner476

Milan’dan kritik galibiyet
Verona'daki Marcantonio Bentegodi Stadı’nda oynanan müsabakada, orta sıralardaki Hellas Verona, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı.
Mücadelenin başında iki takım karşılıklı pozisyonlar yakalarken, 27. dakikada Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic konuk ekibi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.
Müsabakanın 50. dakikasında Portekizli kanat oyuncusu Diogo Dalot, Milan adına farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0.
Maçın son bölümlerinde ev sahibi takım, pozisyonlar yakalasa da başka gol olmayınca Milan, Hellas Verona'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Milan puanını 56'ya çıkardı ve maç eksiği bulunan lider Inter'i 3 puan geriden takibini sürdürdü.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.