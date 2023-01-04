İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, Salernitana'yı 2-1 yendi

FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Seria A'ya, 16. hafta maçlarıyla devam edildi. Ara öncesi lider Napoli'nin 8 puan arkasında 2. sırada yer alan Milan, puan tablosunun ortalarındaki Salernitana'ya konuk oldu.

Milan, Leao'nun 10 ve Tonali'nin 15. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi kazandı. Ev sahibi ekibin golü 83. dakikada Bonazzoli'den geldi.

Puanını 36'ya çıkaran Milan zirve takibini sürdürdü. Salernitana ise 17 puanda kaldı.



