Milan, Sampdoria'yı tek golle yıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Milan, Sampdoria'yı 1-0 yendi

Milano'daki San Siro Stadı'ndaki müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Milan, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Sampdoria'yı konuk etti.

Kırmızı-siyahlı ev sahibi takım, mücadeleyi Rafael Leao'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Milan, puanını 55’e yükseltti ve bir maçı eksik 54 puanlı ezeli rakibi Inter’in önünde ligin zirvesine yerleşti. Sampdoria ise haftayı puansız geçti ve 23 puanla 16. sırada kaldı.

Serie A'nın 25. haftasında bugün ve yarın 6 maç daha yapılacak.

