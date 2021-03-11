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Milan, Manchester’dan avantajlı döndü

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Milan, Manchester’dan avantajlı döndü
UEFA  Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester United, İtalya temsilcisi Milan'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Manchester United 50. dakikada Amad Diallo'dan geldi. Diallo, Manchester United formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç yabancı oyuncu oldu. (Opta) Milan'ın golünü ise 90+2'de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer attı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada forma giymedi.
Dev eşleşmede çeyrek finale yükselecek takım 18 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş maçı sonrası belli olacak.
 
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