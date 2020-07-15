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Milan, Hakan'la coştu

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Milan, konuk ettiği Parma'yı 3-1 yendi. Mücadeleye 1 gol, 2 asistle Milan formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu damga vurdu

Milan, Hakan'la coştu
15 Temmuz 2020 Çarşamba 22:44

San Siro'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Parma, Jasmin Kurtic'in 44. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Franck Kessie ile 55. dakikada eşitliği yakalayan ev sahibi Milan, 59'da Alessio Romagnoli ile 2-1 öne geçti.

Maçın skorunu, 77. dakikada Milan'ın ilk 2 golünün asitini yapan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilan etti: 3-1

Bu sonuçla Milan puanını 53 çıkarırken Parma 40 puanda kaldı.

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