Milan, Hakan Çalhanoğlu’yla anlaşamadı

Milan'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu krizi devam ediyor.
İtalya basınında yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu ve Milan yetkilerinin katıldığı toplantı sona erdi ve herhangi bir sonuca varılamadı.
Milan'ın milli oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro maaş önerdiği ancak Hakan Çalhanoğlu'nun 5 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.
Serie A ekibinde bu sezon 17 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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