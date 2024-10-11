Milan efsanesi Maldini'nin oğluna Inter ve Juventus talip

Milan efsanesi PaoloMaldini'nin oğlu Daniel Maldini'ye Inter ve Juventus'un talip olduğu iddia edildi

Milan'ın efsane futbolcusu PaoloMaldini'nin Monza'da forma giyen oğlu Daniel Maldini için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan habere göre, Inter ve Juventus, Daniel Maldini için Monza'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Daniel Maldini, Monza formasıyla bu sezon 8 maça çıktı. 10 numara pozisyonu ve kanatlarda forma giyebilen Maldini, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor kakısı verdi.



