Milan'dan Zlatan'a yeni sözleşme

Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Milan'da ZlatanIbrahimovic takımda kalıyor.
İtalya basınında yer alan haberde, Milan ve ZlatanIbrahimovic'in 1 yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı belirtildi.
Haberde, 40 yaşındaki golcünün yıllık 1-1.5 milyon Euro kazanacağı ve sözleşmesinde bonusların yer alacağı ifade edildi.
Milan'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından ZlatanIbrahimovic'in dizinden ameliyat olduğu ve en az 7-8 ay forma giyemeyeceği açıklanmıştı.
2021- 2022 sezonunda Milan'da 23 maça çıkan Ibrahimovic, 8 gol ve 3 asist kaydetti.
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