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Milan'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı

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Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, koronavirüs nedeniyle lige verilen aradan sonrasında oynadığı 10 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergileyerek takımını sırtlayan isim oldu

Milan'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esmeye devam ediyor. Milan'da forma giyen yıldız futbolcu, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin başlamasından sonra gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Sassuolo ile deplasmanda oynayan Milan'da milli futbolcu, Zlatan Ibrahimovic'in attığı 2 golün de asistini yaptı.
10 maçın 7'sinde skora katkı
26 yaşındaki futbolcu, pandemi sonrasında 9'u Serie A, 1 de İtalya Kupası'nda olmak üzere oynadığı 10 resmi müsabakanın 7'sinde skora katkıda bulundu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 7 de asist yaptı. Hakan, pandemi öncesinde oynadığı 26 müsabakada ise 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Milan, Serie A'da ligin yeniden başlamasından sonra oynadığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İtalyan temsilcisinin bu performansında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun payı büyük bulunuyor.
 
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