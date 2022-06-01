Milan bir kez daha satıldı

İtalya şampiyonu Milan, 1.2 milyar Euro karşılığında ABD şirketi Red Bird Capital Partners'a satıldığını duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 1.2 milyar Euro karşılığında ABD şirketi RedBirdCapitalPartners'a satıldı.

RedBirdCapital, bugün resmen açıklanan anlaşma kapsamında bir başka Amerikalı yatırım şirketi Eliot Management'ten kulübün hisselerinin yüzde 70'inin yönetimini devraldı.

RedBirdCapital'in Kurucu Başkanı GerryCardinale ve Elliott Management Başkanı Gordon Singer, ilgili sözleşmeyi ve evrakları imzalayarak devir teslim işlemlerine resmiyet kazandırdı.

Atılan imzaların ardından Milan'ın sahipliği New Yorklu'dan başka bir New Yorklu'ya geçmiş oldu.

Elliott Management, Temmuz 2018'de Milan'ı LiYonghong'dan satın almıştı.

