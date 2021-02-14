banner583
banner590
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
12 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
22 0
 
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
31 0
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
22 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
142 0
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
233 0
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
199 0
banner529
banner570

Milan'a Spezia'dan çelme

banner476

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 22. haftasında lider Milan, deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda yara aldı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 83 dakika sahada kaldı

Milan'a Spezia'dan çelme
banner601
La Spezia kentinde oynanan müsabakada, ligde orta sıralarda yer alan Spezia, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı.
Maçın ilk yarısı, iki takımın karşılıklı tehlikeli ataklarıyla geçerken, gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Spezia, 56. dakikada Giulio Maggiore ile 1-0 öne geçti. 67. dakikada Simone Bastoni, Spezia adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Spezia, lider Milan’ı 2-0 mağlup ederek, kritik bir galibiyet aldı.
Bu galibiyetle Spezia ligde puanını 24'e çıkarırken, 14. basamağa yükseldi. Haftayı puansız kapatan 49 puanlı lider Milan ise bu sezonki 3. yenilgisini Spezia karşısında yaşadı ve şampiyonluk yolunda yara aldı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.