Milan 28 yıl sonra bir ilki yaşadı

İtalya Ligi Serie A'nın lideri Milan, 1992-1993 sezonundan bu yana ilk defa, ligde çıktığı ilk 15 maçı yenilgisiz tamamlamayı başardı. Milano ekibinde, Ibrahimovic golleriyle milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise asistleriyle öne çıkıyor

Serie A'da, geride kalan 15 haftada topladığı 37 puanla ilk sırada bulunan Milan, 9 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Oynadığı maçlarda 11 galibiyet ve 4 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, 28 yıl sonra ilk kez, ligin ilk 15 haftalık dilimini mağlubiyet almadan noktaladı.

Son olarak 1992-1993 sezonunda, ligde oynadığı ilk 22 maçını yenilgisiz kapatan Milan'ın serisi, San Siro'da Parma tarafından bozulmuştu. Müthiş başladığı sezonda, Parma yenilgisinin de dahil olduğu son 13 maçının sadece birini kazanabilen Milan, zor da olsa şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

2020-2021 sezonunun geride kalan diliminde Roma, Hellas Verona, Parma ve Genoa karşısında gollü beraberliklerle sahadan 1 puanla ayrılan Milan, son üç maçını ise kazanmayı başardı.

HAFTA İÇİNDE JUVENTUS'LA KOZLARINI PAYLAŞACAK

6 Ocak Çarşamba günü, son 9 yılın şampiyonu Juventus'u konuk edecek ekipte, ZlatanIbrahimovic 10 gol ve 1 asistiyle, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise 1 gol ve 6 asisti ile dikkat çekiyor.

