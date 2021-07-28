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Milak, Phelps'in rekorunu tarihe gömdü

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede erkekler 200 metre kelebek stilde altın madalyayı Macaristan'dan Kristof Milak, olimpiyat rekoru kırarak kazandı

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Milak, Phelps'in rekorunu tarihe gömdü

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 200 metre kelebek stilde 21 yaşındaki Milak, altın madalyaya 1.51.25'lik derecesiyle ulaştı.

Bu derecesiyle Milak, olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 2008 Pekin'de 1.52.03'lük derecesiyle ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps'e aitti. Macar sporcu aynı zamanda bu stilde, 2019'dan bu yana 1.50.73'lük zamanıyla dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.

200 metre kelebekte gümüş madalyayı Japon Tomoru Honda, bronz madalyayı ise İtalyan Federico Burdisso elde etti.

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