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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta?

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Mike Tyson-Jake Paul maçı için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Jake Paul'un maçı, 20 Temmuz'da Arlington, Teksas'taki AT T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu fakat Mike Tyson'un hastalanmasıyla birlikte mücadele ertelendi. Mike Tyson-Jake Paul boks maçının ileri bir tarihe ertelemesiyle birlikte gözler heyecan dolu mücadelenin oynanacağı tarihte çevrildi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta?

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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta?
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Dünyaca ünlü efsanevi boksör Mike Tyson ile ünlü Youtuber Jake Paul arasında düzenlenecek olan boks maçı, tüm dünyada spor meraklıları tarafından bekleniyor. Dövüş sporlarını seven ve sıkı takip eden sporseverler için merakla beklenen mücadelenin yeni tarihi açıklandı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta?Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm gözler dev maçın oynanacağı tarihte - 2

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım'da yapılacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.


Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm gözler dev maçın oynanacağı tarihte - 3

MÜCADELE ERTELENMİŞTİ

Mike Tyson-Jake Paul boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas'taki AT &T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu. Ancak Mike Tyson'ın antrenman yapamadığı için maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Tyson'ın açıklaması şu şekilde;

"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu. Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum"

Bu açıklamayla birlikte Mike Tyson ile Jake Paul maçının 15 Kasım 2024 tarihine ertelendiği belirtildi.


Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm gözler dev maçın oynanacağı tarihte - 4

MÜSABAKANIN KURALLARI AÇIKLANDI

Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.

Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.

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