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Messi'nin yeni takımı belli oluyor

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Messi'nin yeni takımı belli oluyor

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona’dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını duyurdu.

Haberde, Messi’nin iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, sözleşmede bir yıl da opsiyon olduğunu aktarıldı.

Ünlü futbolcunun yıllık 35 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Kariyerinde altı kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Messi, geçtiğimiz Pazar günü Barcelona'dan ayrıldığını duygusal bir konuşma sonrası duyurmuştu. 

Arjantinli yıldızın babası Jorge Messi, oğlunun Fransız kulübüyle sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorusunu, iddiaları doğrulayarak "evet" dedi. 

Baba Messi, Barcelona havaalanında gazetecilere verdiği demeçte, oğlunun Salı günü Paris St Germain'e imza atacağını söyledi.

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