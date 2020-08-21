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Messi’den Koeman’a imalı mesaj

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Barcelona'nın yaşayan efsanesi LionelMessi için önemli bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın, yeni teknik direktör Ronald Koeman'a, "Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum" dediği iddia edildi

Messi’den Koeman’a imalı mesaj

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılıyor mu? Bu soru, bir Katalan radyosunun iddiası sonrası bir kez daha gündeme geldi.

Radyo, Arjantinli yıldızın yeni teknik direktör Koeman'a, "Geleceğimi Barcelona'da göremiyorum" dediğini iddia etti.

Katalan ekibinin başına geçtiğimiz günlerde getirilen Hollandalı çalıştırıcı ise Messi'den övgüyle söz etmişti.

Ronald Koeman, "Messi, dünyanın en büyük futbolcusu ve takımdaki en büyük oyuncu. Onu takımda görmeyi çok istiyorum" açıklaması yapmıştı.

Arjantinli futbolcunun ismi, Manchester City, Inter ve Paris Saint-Germain ile anılıyor.

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