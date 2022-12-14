Messi’den ayrılık sinyali

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Hırvatistan maçı sonrası yaptığı açıklamada final ile birlikte Dünya Kupası'ndaki son maçına çıkacağını açıkladı

Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı mağlup ederek adını finale yazdıran Arjantin'de LionelMessi maç sonu açıklamalarda bulundu.

Arjantin basınında Ole'ye konuşan yıldız futbolcu, Pazar günü Dünya Kupası'ndaki son maçın mı olacak? sorusuna ''Evet, kesinlikle evet. Bir sonraki Dünya Kupası için uzun yıllar var ve oynayacağımı sanmıyorum. Böyle bitirmek en iyisidir.'' yanıtını verdi.

Messi, ''Önemli olan ve en güzeli takım halinde hedefe ulaşabilmek. Onca mücadeleden sonra kupaya bir adım uzaktayız ve bugüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık bu kez de başarmak için uğraşacağız'' dedi.

Arjantinli yıldız, 2027'de Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası, 39 yaşında olacak.

LionelMessi, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan yarı final müsabakasında 25. Dünya Kupası maçına çıktı. Messi, Alman futbolcu LotharMatthaus'a ait olan rekoru egale etmiş oldu.

Messi, maçta takımının ilk golüne imza atarken Dünya Kupası'ndaki 11. golünü kaydetti ve kupa tarihinin en golcü Arjantinli oyuncusu olmayı başardı.

