banner875
banner885
Mesarya, renktaşına acımadı
Mesarya, renktaşına acımadı
7 0
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
46 0
 
Trodoslar beyaza büründü
Trodoslar beyaza büründü
39 0
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
26 0
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
16 0
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
25 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
35 0
banner878

Messi sahalara dönüyor

banner476

Lionel Messi, kulübü PSG'yle yeni yılın ilk günlerinde dönecek. Arjantinli yıldızın 11 Ocak'ta takımıyla maça çıkacağı öğrenildi

banner825
Messi sahalara dönüyor
Lionel Messi, dünya kupası zaferinin ardından sahalara geri dönüyor.
Konuyla ilgili açıklama Paris Saint Germain teknik direktörü Christophe Galtier'den geldi.
Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncusunun Ocağın başında idmanlara başlamasını beklediklerini söyledi.
Paris Saint German Fransa Lig 1 'de 41 puanla lider konumunda bulunuyor.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.