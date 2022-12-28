Messi sahalara dönüyor

Lionel Messi, dünya kupası zaferinin ardından sahalara geri dönüyor.
Konuyla ilgili açıklama Paris Saint Germain teknik direktörü Christophe Galtier'den geldi.
Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncusunun Ocağın başında idmanlara başlamasını beklediklerini söyledi.
Paris Saint German Fransa Lig 1 'de 41 puanla lider konumunda bulunuyor.
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