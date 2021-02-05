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Messi'nin acelesi yok

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Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lionel Messi, transfer konusunda acele etmiyor. Adı Paris Saint Germain ve Manchester City ile anılan Arjantinli yıldızın kararını sezon sonunda vereceği öne sürülüyor

Messi'nin acelesi yok
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Lionel Messi’nin yeni adresi neresi olacak? İspanya basınında yer alan habere göre, Barcelona ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Arjantinli yıldız, acele karar vermeyecek.
33 yaşındaki futbolcunun, Paris Saint Germain ve Manchester City’nin ilgisine karşın sezon sonunu bekleyeceği belirtildi.
Haberin detaylarında, Messi'nin Barcelona başkanlığına aday olan 3 isimle de henüz görüşmediğinin altı çizildi. Arjantinli yıldızın bu tutumunda ‘seçim kozu’ olmak istememesinin etkili olduğu ifade edildi.
Diğer yandan Paris Saint Germain'de forma giyen Angel Di Maria'nın, Lionel Messi hakkında yaptığı ''Umarım takımımıza katılır'' açıklaması, teknik direktör Ronald Koeman'ı öfkelendirmişe benziyor.
Barcelona'nın Hollandalı çalıştırıcısı, ''Messi'nin transferi gerçekleşmiş gibi konuşanlar oluyor ve bu bana saygısızlık gibi geliyor'' dedi.
Barcelona formasıyla 756 resmi maçta 650 kez fileleri sarsan Lionel Messi, 285 de gol pası verdi.
 
 
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