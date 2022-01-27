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Messi koronavirüsü atlatamadı

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PSG'de forma giyen Arjantinli yıldız LionelMessi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerini henüz atlatamadığı için sahalardan bir süre daha uzak kalacak

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Messi koronavirüsü atlatamadı
Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü LionelScaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi almama gerekçesini anlattı.
Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.
2 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulan Messi, bu süre zarfında PSG'nin 23 Ocak'ta StadeReims'i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girerek sadece 27 dakika sahada kalabildi.
 
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