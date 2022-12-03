Messi kilidi açtı, Arjantin turladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Lionel Messi'li Arjantin, son 16 turunda Avustralya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kariyerinde 1000. maçına çıkan Messi, mücadelede kilidi açan isim oldu

Mücadelenin 35. dakikasında Arjantin, kariyerindeki 1000. maçına çıkan Lionel Messi ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada ceza sahasında Nicolas Otamendi'nin bıraktığı topta Messi, sol ayağıyla gelişine yerden plase bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. Dünya Kupalarındaki 9. golünü kaydeden süper yıldız, Maradona'yı da geçti.

Müsabakanın ilk yarısını "Tangocular" 1-0 üstün tamamladı.

Arjantin, 57. dakikada Julián Álvarez ile farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Harry Souttar'ın verdiği geri pas sonrası kaleci Matt Ryan Rodrigo De Paul'u çalımlamak isterken büyük bir hata yaptı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Alvarez, takımının 2. golünü atmakta zorlanmadı: 2-0

Avustralya, Craig Goodwin'in attığı gol ile farkı bire indirdi. 77. dakikada Aziz Behich'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nicolas Otamendi'nin uzaklaştırdığı topta Craig Goodwin, ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert vurdu. Enzo Fernandez'e çarpan top yön değiştirip ağlara gitti: 2-1.

Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan Arjantin adını çeyrek finale yazdırdı. Böylece Tangocular, son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer aldı. Arjantin, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

Otoriteler tarafından Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamlamıştı. İlk randevusunda sürpriz şekilde Suudi Arabistan'a 2-1 yenilen "Tangocular", diğer maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yenmeyi başarmıştı.

D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 turu biletini cebine koymuştu. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, diğer karşılaşmalarda ise Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi başarmıştı. .