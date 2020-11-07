banner480
banner69
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
6 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
19 0
 
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
27 0
Gecenin en hızlısı Macila
Gecenin en hızlısı Macila
10 0
YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
YDÜ, Girne’de kazandı: 81-84
24 0
Hayat pahalılığında bir yılda yüzde 12.83 artış
Hayat pahalılığında bir yılda yüzde 12.83 artış
30 0
Euro 10’u gördü
Euro 10’u gördü
17 0
banner529

Messi girdi, Barcelona coştu

banner476

La Liga’nın 8. hafta mücadelesinde Barcelona, Real Betis’i konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten mücadelenin ikinci yarısında Messi oyuna dahil olurken, Barça sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı

Messi girdi, Barcelona coştu
İspanya La Liga’nın 8. haftasında Barcelona sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Ronald Koeman, yıldız oyuncu Lionel Messi’yi mücadeleye yedek başlattı. Katalan ekibi 22. dakikada Dembele’nin golüyle 1-0 öne geçerken, Real Betis 45. dakikada Sanabria’yla eşitliği yakaladı. İlk 45 dakika 1-1’lik beraberlikle sona ererken, ikinci yarıda Fati’nin yerine Messi oyuna dahil oldu.
MESSİ, PENALTI DIŞINDA İLK GOLÜNÜ ATTI 
Barcelona 49. dakikada Griezmann’ın golüyle 2-1 öne geçerken, 61. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Messi farkı 2’ye çıkardı. Bu maç öncesinde ligde Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Ferencvaros, Juventus ve Dinamo Kiev filelerini penaltıdan havalandıran Messi, attığı golle penaltılardan 5. golünü bulmuş oldu. Real Betis 73’te Loren Moron’la farkı 1’e indirirken, Messi 82’de bir kez daha sahneye çıktı ve bu sezon penaltı dışında ilk golünü atarak skoru 4-2’ye getirdi. 90’da Pedri, Barcelona’nın 5. golünü kaydederken, Katalan ekibi sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı. 
Bu sonuçla Barcelona ligde 4 maç aradan sonra galibiyete uzanarak puanını 11’e yükseltti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.