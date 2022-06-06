Messi, Estonya’yı tek başına devirdi

İspanya'daki El Sadar Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Arjantin, Estonya'yı 34 yaşındaki Messi'nin golleriyle 5-0 mağlup etti

Özel maçta Estonya ile karşılaşan Arjantin’de yıldız futbolcu LionelMessi geceye damgasını vurdu. Arjantin özel maçta Estonya ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Güney Amerika ekibinin farklı galibiyetiyle sona erdi. Arjantin’de LionelMessi rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Arjantin, El Sadar Stadyumu’ndaki özel maçta Estonya ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakayı Arjantin farklı zaferle tamamladı.

Karşılaşmanın 8’inci dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen LionelMessi takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. Arjantin’in kaptanı 45’inci dakikada AlejandroGomez’inasistinde farkı 2’ye yükselten isim oldu. LionelMessi maçın ikinci yarısında da oldukça etkili bir performans gösterdi. Tecrübeli futbolcu 47’nci dakikada rakip fileleri bir kez daha havalandırdı. Müsabakanın 71’inci dakikasında sahneye çıkan yıldız futbolcu takımının ve kendisinin dördüncü golünü kaydetti. LionelMessi, 76’ncı dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı: 5-0.



