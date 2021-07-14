Messi, Barcelona'da kaldı

Barcelona'da sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız oyuncu LionelMessi, maaşında yüzde 50 indirime giderek Katalan ekibiyle 5 yıllık yeni anlaşma yaptı

İspanya basınında yer alan habere göre, LionelMessi sözleşmesinin sona erdiği Barcelona ile 5 yıllık yeni imza için prensip anlaşmasına vardı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de 71 milyon avro olan maşında yüzde 50'lik indirme gitti.

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.



