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Merseyside derbisinde beraberlik var

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İngiltere Premier Lig'in 5. hafta açılış maçında lider Everton, konuk ettiği son şampiyon Liverpool ile 2-2 berabere kaldı

Merseyside derbisinde beraberlik var
Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Liverpool, henüz 3. dakikada SadioMane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Everton, 19. dakikada Michael Keane'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede daha atak bir performans gösteren Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 72. dakikada fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçti. Everton'daDominicCalvert-Lewin, 81. dakikada attığı golle skora yeniden denge getirdi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
 Liverpool'un savunma oyuncusu Hollandalı VirgilvanDijk, sakatlanarak 11. dakikada yerini Joseph Gomez'e bıraktı.
Everton'da ise Brezilyalı Richarlison, 90. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milli oyuncu Cenk Tosun ise 18 kişilik kadroda yer almadı.
Bu sonuçla lider Everton, puanını 13'e yükselterek bu haftayı da zirvede tamamlamayı garantiledi. Liverpool ise 10 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.
 
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