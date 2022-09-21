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Merih Demiral ve Kim MinJea ayın oyuncusuna aday

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İtalya Serie A'da milli futbolcumuz Merih Demiral ve Kim MinJae ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

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Merih Demiral ve Kim MinJea ayın oyuncusuna aday
İtalya Serie A'dan yapılan açıklamada, eylül ayının futbolcusu ödülü için Serie A istatistiklerinden yola çıkılarak adayların belirlendiği bildirildi.
Buna göre, Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli Kim MinJae, Udinese'nin Brezilyalı stoperiRodrigoBecao, Lazio’nun Sırp orta saha oyuncusu SergejMilinkovic-Savic ve Milan’ın Fransız kanat oyuncusu TheoHernandez ödül için aday gösterildi.
Milli futbolcu Demiral, ligde 7 hafta sonunda 17 puanla zirveye ortak konumda olan Atalanta'nın 11 gol atıp, sadece 3 gol yemesinde performansıyla doğrudan katkı yaptı.
Merih Demiral, 11 Eylül'de oynanan ligin 6. haftasındaki Cremonese maçında da takımının tek golüne imzasını atmıştı.
Milli stoper, eylül ayı futbolcusu ödülü için aday gösterildiğini Twitter hesabından da paylaştı.
Ayın oyuncusunu belirlemek üzere İtalya Serie A'nın sitesinde çevrim için yapılacak oylama, 25 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.
 
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