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Merih Demiral'a Inter talip

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Serie A takımları Merih Demiral'dan vazgeçemiyor. Atalanta'nın gözden çıkardığı milli futbolcuya son Şampiyonlar Ligi finalisti İnter talip oldu

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Merih Demiral'a Inter talip
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Atalanta'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Merih Demiral'ın, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olması gündemde.
İtalyan basını, stoper Skriniar'ın Paris Saint Germain'le anlaşmasından sonra İnter'in Merih Demiral'ı transfer listesine aldığını yazdı.
Atalanta'da sezonun ikinci yarısında on birde şans bulmakta zorlanan başarılı savunmacının, kariyerini yeni bir kulüpte sürdürmeye sıcak baktığı belirtildi.
25 yaşındaki stoper daha önce Serie A'da Juventus ve Sassoulo formalarını giydi. Atalanta 2021 yılında kiraladığı milli futbolcunun bonservisini sezon başında 21 milyon euro ödeyerek aldı.
Merih Demiral bu sezon Seri A'da 28 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
 
 
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