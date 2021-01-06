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Merih Demiral'a dev talip

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Stoper arayışlarını sürdüren Liverpool, Merih Demiral'ı gözüne kestirdi. Ada devinin, milli yıldız için Juventus'a 45 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi

Merih Demiral'a dev talip
Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'a dev talip.
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle savunmada bir türlü istikrarı sağlayamayan ve devre arasında stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Liverpool, başarılı oyuncuyu gündemine aldı.
Liverpool Echo'da yer alan haberde premier ligin son şampiyonunun, Merih için 45 milyon sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi.
Buna karşın Torino ekibinin 22 yaşındaki stoperin devre arasında satılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.
Merih Demiral, bu sezon siyah - beyazlı formayla 3'ü Şampiyonlar Ligi, 6'sı ise Serie A'da olmak üzere toplam 9 resmi maça çıkıp 1 gol pası verdi.
Liverpool'un radarında yer alan bir diğer savunmacının da Bayern Münihli David Alaba olduğu öne sürüldü.
Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City ve Chelsea gibi kulüplerin de transfer listesinde yer alan Avusturyalı oyuncunun Bundesliga'dan ayrılması durumunda tercihini Real Madrid'den yana kullanacağı konuşuluyor.
 
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