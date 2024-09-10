Hollandalı futbolcu Memphis Depay, Brezilya'ya transfer oldu. 30 yaşındaki santrafor Corinthians ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu.

Hollandalı yıldız Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ile anlaştı.

Son olarak Atletico Madrid forması giyen Depay yeni kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollandalı santrfor geçen sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 31 maçta 9 kez fileleri sarstı, 2 gol pası verdi..

30 yaşındaki oyuncu 2024 Avrupa Şampiyonasında ise 6 kez milli formayı giydi ve 1 gol kaydetti. Ancak teknik direktör Ronald Koeman tecrübeli futbolcuyu Eylül ayındaki Uluslar Ligi maçlarına çağırmadı.

Koeman daha önce Steven Bergwijn'e Suudi Pro Ligi'ne gittiği için milli takımın kapısını kapatmıştı.

Deneyimli teknik adam; Depay'ın Brezilya'ya transferinin ise farklı olduğunu savundu.

Koeman; “Brezilya'daki ligin seviyesi farklı, bu yüzden, hala milli takımın bir parçası olabilir ama bu onun yeterli forma ulaşmasına bağlı.” dedi.



