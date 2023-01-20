Memphis Depay Atletico Madrid'de

Joao Felix'i İngiliz ekibi Chelsea'ye kiralayan Atletico Madrid'den Memphis Depay hamlesi geldi.
Madrid temsilcisi, Barcelona forması giyen Hollandalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.
28 yaşındaki Hollandalı forvet, Bercelona’da toplam 42 maçta 14 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
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