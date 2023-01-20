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Memphis Depay Atletico Madrid'de

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İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, dikkat çeken bir transfere imza attı. Madrid ekibi, Barcelona forması giyen Hollandalı futbolcu Memphis Depay ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

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Memphis Depay Atletico Madrid'de
Joao Felix'i İngiliz ekibi Chelsea'ye kiralayan Atletico Madrid'den Memphis Depay hamlesi geldi.
Madrid temsilcisi, Barcelona forması giyen Hollandalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.
28 yaşındaki Hollandalı forvet, Bercelona’da toplam 42 maçta 14 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
 
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