Meler'e Devler Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Benfica ile Hollanda'nın Feyenoord takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak müsabakayı yönetecek

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakemimiz, milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın Feyenoord'u konuk edeceği maçı yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Benfica, Devler Ligi'nde oynadığı iki maçı da kazanırken Feyenoord'un 3 puanı var.

Saat 22.00'de oynanacak Benfica - Feyenoord mücadelesi Tabii Spor 4'ten yayınlanacak.



