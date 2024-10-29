Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti kupada da hız kesmedi

Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal’ın yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea’yı 3-0 mağlup etti.

Romanya Kupası B Grubu ilk maçında teknik direktörlüğünü Mehmet Topal’ın yaptığı Petrolul Ploieşti, Agricola Borcea ile karşılaştı. Sarı-mavililer, müsabakanın 40 ve 45. dakikalarında Sergiu Hanca, 58. dakikada ise Christian Irobiso'nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu’ndaki ikinci maçında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

Ligde zirve mücadelesi sürüyor Petrolul Ploieşti, Romanya 1. Ligi'nde de zirve mücadelesini sürdürüyor. Ligde geride kalan 14 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Mehmet Topal’ın öğrencileri, 22 puan topla ikinci sırada yer aldı. Lider Universitatea Cluj’un ise 29 puanı bulunuyor.

