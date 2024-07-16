Mbappe resmen Real Madrid'de

Real Madrid, yıllın transferinde mutlu sona ulaştı.
İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.
REAL MADRİD TARAFTARIYLA BULUŞTU
Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamladı.
9 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Fransız yıldız, La Liga devi Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek.
Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.
Mbappe, PSG'de geçen sezonu ise 44 golle kapatmıştı.
EURO 2024'ün yarı finalinde İspanya'ya elenen Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, dev turnuvayı 1 gol ve bir asistle tamamladı.
Avusturya ile yapılan ilk maçta burnu kırılan yıldız futbolcu, kalan maçları maskeyle oynamak zorunda kaldı.
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