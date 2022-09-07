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Mbappe, PSG'yi galibiyete taşıdı

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain sahasında ağırladığı Juventus'u 2-1 mağlup etti

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Mbappe, PSG'yi galibiyete taşıdı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı.
Gecenin öne çıkan mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u 2-1 mağlup etti. PSG'nin gollerini 5 ve 22. dakikalarda KylianMbappe atarken, konuk takımın golü 53. dakikada WestonMcKennie'den geldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere): 1-0
Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 1-1
F Grubu:
Leipzig (Almanya)-ShakhtarDonetsk (Ukrayna): 1-4
Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya): 0-3
G Grubu:
Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0
Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-4
H Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya): 2-1
Benfica (Portekiz)-MaccabiHaifa (İsrail): 2-0
 
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