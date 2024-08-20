Mbappe PSG ile davalık oldu! 55 milyon euro talebi

Real Madrid'e imza atan Kylian Mbappe, eski takımı Paris Saint-Germain ile davalık oldu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinden 55 milyon euro talep ediyor.

Real Madrid kariyerine Süper Kupa ile başlayan Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'i UEFA'ya şikayet etti. 25 yaşındaki yıldız 7 yıl formasını terlettiği Paris Saint-Germain'den alacağı olan 55 milyon euro için harekete geçti.



Fransız gazetesi Le Monde, ağustos ayında Fransa Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerine başvuran Mbappe'nin; konuyu UEFA'ya taşıdığını aktardı.





Mbappe ile PSG arasındaki anlaşmazlığın, Fransız kulübünün UEFA lisansının iptal edilmesine ve dolayısıyla Avrupa kupalarından men edilmesine kadar varabileceğini belirtti.



Mbappe, Ligue 2 ekibi Caen'in yeni sahibi olmuştu. Fransız yıldızın sahibi olduğu şirket, Caen'in çoğunluk hissesinin satın alındığını açıklamıştı.