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Mbappe PSG ile davalık oldu! 55 milyon euro talebi

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Real Madrid'e imza atan Kylian Mbappe, eski takımı Paris Saint-Germain ile davalık oldu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinden 55 milyon euro talep ediyor.

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Mbappe PSG ile davalık oldu! 55 milyon euro talebi
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Real Madrid kariyerine Süper Kupa ile başlayan Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'i UEFA'ya şikayet etti.

Mbappe PSG ile davalık oldu! 55 milyon euro talebi - 2

25 yaşındaki yıldız 7 yıl formasını terlettiği Paris Saint-Germain'den alacağı olan 55 milyon euro için harekete geçti.

Mbappe PSG ile davalık oldu! 55 milyon euro talebi - 3

Fransız gazetesi Le Monde, ağustos ayında Fransa Futbol Federasyonu'nun ilgili birimlerine başvuran Mbappe'nin; konuyu UEFA'ya taşıdığını aktardı.

 


Mbappe PSG ile davalık oldu! 55 milyon euro talebi - 4

Mbappe ile PSG arasındaki anlaşmazlığın, Fransız kulübünün UEFA lisansının iptal edilmesine ve dolayısıyla Avrupa kupalarından men edilmesine kadar varabileceğini belirtti.

Mbappe PSG ile davalık oldu! 55 milyon euro talebi - 5

Mbappe, Ligue 2 ekibi Caen'in yeni sahibi olmuştu. Fransız yıldızın sahibi olduğu şirket, Caen'in çoğunluk hissesinin satın alındığını açıklamıştı.

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