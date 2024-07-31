Mbappe, Fransız kulübü satın aldı

Real Madrid'in Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'nin sahibi olduğu şirket, Ligue 2 ekibi Caen'i satın aldı.
KULÜBÜN YENİ SAHİBİ MBAPPE
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Caen'un çoğunluk hissesi, spor ve medya sektöründe faaliyet gösteren Interconnected Ventures (ICV) şirketinin yatırım kolu Coalition Capital'e geçti.
20 MİLYON EUROLUK YATIRIM
Fransız basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki Mbappe'nin 20 milyon euro karşılığında kulüp hisselerinin yüzde 80'ini ele geçireceği paylaşıldı. Yıldız futbolcunun, Monaco altyapısına girmeden önce Caen'un seçmelerine katıldığı bilgisi de verildi.
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