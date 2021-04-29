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Marquinhos tarihe geçti

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Görev aldığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez ağları sarsan PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Marquinhos, üst üste en az iki organizasyonda çeyrek ve yarı finallerde gol atan Ronaldo ve Griezmann'ın ardından 3. oyuncu olarak tarihe geçti

Marquinhos tarihe geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda Manchester City, yarı final ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-1 mağlup etti. Dev mücadelede PSG'den iki isim tarihe geçti
Görev aldığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez ağları sarsan PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos, üst üste en az iki organizasyonda çeyrek ve yarı finallerde gol atan Cristiano Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) ve AntoineGriezmann'ın (2015-16, 2016-17) ardından 3. oyuncu olarak tarihe geçti.
DEVLER LİGİ'NDE BİR SEZONDA İKİNCİ KEZ KIZARDI
PSG'liIdrissaGueye ise mücadelede Manchester Cityli İlkay Gündoğan'a yaptığı sert bir faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.
Gueye, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli AlvaroArbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu.
 
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