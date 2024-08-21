Manuel Neuer, milli takıma veda etti

Bayern Münih'te kariyerine devam eden 38 yaşındaki kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunun." ifadelerini kullandı.
Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı forması altında 124 maçta görev yaptı.
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