ManU’da Rashford rüzgarı

Manchester United’da Marcus Rashford rüzgarı esiyor. Rashford, İngiliz ekibinin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol temsilcisi Real Betis'i 4-1 yendiği maçı da boş geçmedi. 25 yaşındaki forvet, bu sezon ManU formasıyla 25 gole ulaştı

UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde Manchester United, İngiltere’de oynanan maçta İspanyol temsilcisi Real Betis'i 4-1’lik skorla mağlup ederek, çeyrek final öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Müsabakanın 6. dakikasında takımını 1-0 önce geçiren golü atan MarcusRashford, alt yapısında yetiştiği kulüpte en verimli sezonunu yaşıyor.

25 yaşındaki İngiliz futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla UEFA Avrupa Ligi’nde attığı 12 golün 5’ini bu sezon atmayı başardı. Rashford, bu sezon 7 yıldır formasını giydiği Manchester United’la çıktığı 41 maçta 25. golünü kaydederken, 9 da asist üretmeyi başardı.

WEGHORST'UN, UNİTED FORMASIYLA AVRUPA'DAKİ İLK GOLÜ

Öte yandan 2022-2023 sezonunun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren ve ara transfer döneminde Manchester United'ın yolunu tutan WoutWeghorst ise Real Betis karşısında takımının 4. golünü atan isim oldu.

Hollandalı futbolcu, kırmızı formayla Avrupa Kupaları'nda ilk golünü de atmayı başardı. Weghorst, United'la çıktığı 15 maçta 2 gol, 1 asisti üretti.



