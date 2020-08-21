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ManU kaptanı Maguire'a gözaltı şoku

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası gözaltına alındı

ManU kaptanı Maguire'a gözaltı şoku
Yunan haber ajansı ANA'nın haberine göre, Maguire, Mikonos'taki bir barda, kardeşi ve arkadaşlarıyla eğlenirken mekandaki diğer İngiliz turistlerle kavga etti.
Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, İngiliz milli futbolcu ve arkadaşlarından polis aracını karakola kadar takip etmelerini istedi ancak vardıklarında Maguire ve diğer iki arkadaşı oradan kaçtı.
Polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları için yakalanarak gözaltına alınan Harry Maguire ve diğer iki şüphelinin savcılığa sevk edildiği kaydedildi.
 
 
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