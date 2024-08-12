ManU'dan savunma hamlesi

Premier Lig'de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Manchester United, yeni sezona iddialı girmek istiyor. Ada temsilcisi bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Manu, son olarak iki önemli isimle el sıkıştı. Erik Ten Haag'ın ekibi, Bayern Münih forması giyen Matthijs de Ligt ve Noussair Mazraoui ile anlaşma sağladı.
İki savunma oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İngiltere basınına göre De Ligt için yaklaşık 43 milyon, Mazraoui için ise yaklaşık 17 milyon sterlin ödenecek.
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