ManU'da Marko Arnautovic sesleri

Manchester United'ta hedef golcü transferi... Kırmızı Şeytanlar, Anthony Martial'ın sakatlığı ve Cristiano Ronaldo'nun ayrılık isteği sonrası gözünü Marko Arnautovic'e dikti. Arnautovic'in kulübü Bologna ise bu transfere sıcak bakmıyor



Konuyla ilgili Bologna sportif direktörü Marco Di Vaio, Avusturyalı golcünün İngiliz ekibine transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

"Bu bir para meselesi değil" diyen Di Vaio, "Marko'nun kulüp için temsil ettikleri paha biçilemez" dedi.

Arnautovic'i takımda tutmak istediklerini belirten İtalyan yönetici, "Manchester United gibi bir kulübün oyuncumuzu istemesi bizi gururlandırıyor" ifadesini kullandı.

Tecrübeli golcüyü satmayı düşünmediklerinin altını çizen Marco Di Vaio, Arnautovic'in gelecek planlarının merkezinde olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz sezon Bologna forması ile 34 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 15 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

