ManU'da Amorim dönemi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Teknik Direktör Erik ten Hag'ın yerini doldurdu ve Portekizli çalıştırıcı RubenAmorim ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Amorim ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı ve 1 yıl da opsiyonu olduğunu belirtildi.
39 yaşındaki teknik direktörün 11 Kasım Pazartesi günü görevine başlayacağı ifade edildi.
2020’den bu yana Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u çalıştıran RubenAmorim, Portekiz Ligi'nde 2, Portekiz Kupası'nda 2 ve Portekiz Süper Kupa'da 1 kez şampiyonluk yaşadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.