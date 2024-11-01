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ManU'da Amorim dönemi

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İngiliz temsilcisi Manchester United, Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı RubenAmorim ile anlaştı.

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ManU'da Amorim dönemi
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Teknik Direktör Erik ten Hag'ın yerini doldurdu ve Portekizli çalıştırıcı RubenAmorim ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Amorim ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığı ve 1 yıl da opsiyonu olduğunu belirtildi.
39 yaşındaki teknik direktörün 11 Kasım Pazartesi günü görevine başlayacağı ifade edildi. 
2020’den bu yana Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u çalıştıran RubenAmorim, Portekiz Ligi'nde 2, Portekiz Kupası'nda 2 ve Portekiz Süper Kupa'da 1 kez şampiyonluk yaşadı.
 
 
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