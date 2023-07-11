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Manor Solomon, Tottenham'da

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Manor Solomon, Tottenham'da
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, kanat oyuncusu ManorSolomon'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, ShakhtarDonetsk forması giyen İsrailli kanat oyuncusu Solomon ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Solomon, 24 maçta 5 gol attı.
Başkent ekibi, yaz transfer döneminde Dejan Kulusevski, Guglielmo Vicario ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı.
 
 
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