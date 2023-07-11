Manor Solomon, Tottenham'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, kanat oyuncusu ManorSolomon'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, ShakhtarDonetsk forması giyen İsrailli kanat oyuncusu Solomon ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Solomon, 24 maçta 5 gol attı.
Başkent ekibi, yaz transfer döneminde Dejan Kulusevski, Guglielmo Vicario ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.